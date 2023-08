Uma alegria por um lado e um aperto por outro. É assim que o regresso às aulas costuma ser vivido pelos mais novos e pelos pais, respetivamente. É que se o início das aulas costuma ser sinónimo de reencontro com os amigos e retoma das atividades entretanto interrompidas para férias, não é menos verdade que, para os pais, representa aquele momento do ano em que as finanças se ressentem. E muito!

Além das despesas com o material escolar e com os manuais e cadernos de atividades de cada disciplina, o rol de despesas inevitáveis inclui ainda o equipamento desportivo para as aulas de Educação Física. E como se isto não fosse suficiente, há também que contar com as inscrições (ou renovações de matrículas) e mensalidades das atividades escolhidas para os tempos livres, sejam elas desportivas ou outras, como o teatro, o inglês ou a pintura. Depois, claro, é importante pensar no apoio às aulas e na eventual necessidade de recorrer a explicações ou a centros de estudo.

Mesmo quem não tem filhos sabe que o valor a desembolsar nesta altura do ano é elevado, e se o agregado familiar incluir mais do que um elemento em idade escolar, os custos disparam, podendo tornar-se mesmo uma dor de cabeça ou, pelo menos, um grande rombo na carteira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pagamentos fracionados: Pague em três, seis ou nove meses

Mas há formas de facilitar a vida, ajudando a que se possa corresponder ao que é necessário. Afinal, todos queremos possibilitar aos nossos filhos um regresso às aulas em pleno e em que a felicidade seja o sentimento dominante. Uma dessas formas é muito simples e disponibilizada pelo ActivoBank: chama-se Fatia e, como o próprio nome indica, permite fatiar ou fracionar pagamentos, tornando-se a melhor solução para enfrentar o regresso às aulas.

Com o Fatia, é possível dividir pagamentos (a partir de 75 euros) feitos com o Cartão de Crédito, e definir o número de meses em que se pretende pagar essa despesa: em três, seis ou nove meses​, de acordo com aquilo que for mais conveniente para cada família.

O fracionamento é possível usando tanto o Cartão de Crédito Classic como o AB Gold, e podem pagar-se desta forma compras e serviços, além de que é possível realizar também pagamentos ao Estado. Esta modalidade pode ser usada até ao limite do Cartão de Crédito, num máximo de 50 transações em simultâneo.

Agora que já conhece o Fatia, é tempo de preparar o regresso às aulas e rotinas com descontração. Afinal, para quê preocupações quando elas não têm de existir? E, para ajudar, apresentamos ainda um conjunto de dez sugestões para poupar nesta altura do ano e investir apenas no que é necessário.