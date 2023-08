O Festival de Cinema de Veneza arrancou esta quarta-feira e já tem uma história de passadeira vermelha para contar: três convidadas escolheram o mesmo vestido para participar no desfile de celebridades que já é habitual neste evento. Não houve drama e a situação nem deverá ser classificada como erro de etiqueta, mas sim como uma divertida coincidência. O objeto de desejo em questão é um vestido preto desenhado por Anthony Vaccarello para a coleção de outono da casa Saint Laurent.

Esta é uma daquelas alturas do ano em que os seguidores da moda e do cinema se juntam de olhos postos num epicentro de estrelas. O Festival de Veneza arrancou no dia 30 e vai decorrer até ao próximo dia 9 de setembro, nesta que é a sua 80ª edição. Durante estes dias promete uma passadeira vermelha bem recheada de convidados e muita moda. Contudo, os mais atentos a silhuetas, decotes, bordados e etiquetas terão ficado perplexos ao ver o mesmo vestido não duas, mas três vezes num só dia.

Tratemos primeiro do vestido que conquistou três mulheres para um mesmo evento. A criação de Vaccarello, o designer que atualmente é o diretor criativo da casa Saint Laurent, é uma mistura de glamour clássico com um toque de irreverência contemporânea. O vestido preto longo e em silhueta tubo, ou seja justo ao corpo, conta com um decote coração e umas falsas luvas, também pretas, que cobrem o braço até ao cotovelo e estão unidas ao corpo do vestido. A peça é uma das criações pre-fall 2023, ou seja para o próximo outono. Esta coleção foi apresentada no final do passado mês de junho, altura em que também chegou às lojas. O vestido em jersey é feito em “viscose responsvel”, segundo o site da marca, onde está à venda por 6800 dólares (cerca de 6220 euros).

A influencer e empresária italiana Cristina Fogazzi foi uma das convidadas a usar o já famoso vestido, tendo apenas como acessórios os brincos em ouro branco e diamantes. Milena Smit também usou este modelo. A atriz espanhola completou o look com um conjunto de joias bem vistosas em ouro e diamantes, que ganharam vida em contraste com o negro profundo do vestido. Para confirmar que se tratou, de facto, de uma peça exceção, uma terceira convidada apareceu na passadeira vermelha com o mesmo vestido. Não há informação sobre quem será esta convidada, mas para o efeito de “um vestido, três looks” deste episódio do festival fica o registo de que usou uns brincos dourados.

As três mulheres optaram por penteados diferentes, dando sempre destaque ao decote e ao pescoço, como o design do vestido proporciona. Depois deste primeiro dia, resta-nos manter a passadeira vermelha do Festival de Veneza debaixo de olho, caso a moda dos convidados volte a surpreender.