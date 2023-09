A inversão de marcha da Fundação Nobel causou um terramoto político na Suécia. Depois de no ano passado, devido à invasão da Ucrânia, ter riscado o nome de alguns embaixadores da lista dos convidados, agora abre os braços aos diplomatas da Rússia, Bielorrússia e Irão. Além disso, um político sueco há muito banido da cerimónia, o líder do Partido Democrata Sueco, Jimmie Åkesson, também será bem recebido na cerimónia em Estocolmo.

Os partidos políticos foram rápidos a reagir depois do anúncio de 31 de agosto e, um dia depois, quatro dos oito partidos com assento parlamentar já tinham prometido boicotar a cerimónia. O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, questionado pelos jornalistas, não se comprometeu com a sua presença na cerimónia, afirmando apenas que, se fosse ele, teria agido de outra forma. “A Fundação Nobel toma as suas próprias decisões. Mas eu, se fosse responsável por uma cerimónia de entrega de prémios neste momento, não teria convidado a Rússia”, disse Kristersson.

Além das reações domésticas, o embaixador ucraniano na Suécia também foi crítico da decisão do comité e, na Bielorrússia, a principal opositora do regime de Minsk pediu à Fundação Nobel que revertesse a decisão. Em contrapartida, o comité norueguês aplaudiu-a.

