As jogadoras de futebol feminino em Espanha convocaram esta sexta-feira uma greve para as duas primeiras jornadas do campeonato nacional, avança o El País.

“Depois de mais de um ano de negociações, e perante a impossibilidade de alcançar um acordo satisfatório com a entidade patronal, os sindicatos, como representantes das trabalhadoras, viram-se obrigados a convocar duas jornadas de greve”, assinala o comunicado da Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE), divulgado pelo diário espanhol. A greve convoca “todas as jogadoras que prestam serviços em clubes e SAD” da Liga F esta temporada.

A temporada temporada 2023/24 da liga feminina arranca no próximo dia 8 de setembro. As negociações sobre a renovação do Contrato Coletivo de Trabalho começaram a 25 de janeiro de 2022, lembra o jornal A Marca. Sem avanços desde a última reunião em julho e com a próxima marcada para o dia 4 de setembro, os cinco sindicatos que compõem a mesa de negociação (Futpro, AFE, Futbolistas ON, CCOO e UGT), “comunicaram ao SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) como ato prévio de comunicação ao Ministério do Trabalho e Economia sobre a convocatória de greve para as duas primeiras jornadas da liga F”.

Não chegando a um acordo entre as partes, a greve começa às 00h de 8 de setembro, sexta-feira, até à meia-noite de domingo, dia 10, e, depois, desde as 00h de sexta-feira, dia 15, até à meia-noite de domingo, 17.

“Queremos avançar nas negociações, alcançar um acordo justo e digno para as jogadoras de futebol, abordar e reduzir a atual disparidade salarial, entre outras questões,” acrescenta o comunicado citado pelo El País. “A AFE quer enfatizar que está a defender os legítimos direitos laborais das jogadoras, tanto no presente como no futuro, através do legítimo direito à greve, demonstrando o seu compromisso para beneficiar as novas gerações,” destaca o sindicato presidido por David Aganzo.

Já em 2022, a Liga F começou atrasada em virtude de uma greve das árbitras em busca de melhores salários.