Hoje estamos em Carcavelos, na Nova SBE, a acompanhar a oitava edição das conferências do Estoril, um espaço onde se discute como podemos ter um melhor futuro, mais humano, que respeite o nosso planeta, que aposte nas nossas pessoas e no seu bem-estar, também num futuro de paz. Vamos ter no nosso Contra-Corrente de hoje Luís Cabral, professor de economia na Universidade de Nova Iorque, um dos oradores destas conferências. É com a sua ajuda que vamos então regressar a um tema que se debate muitas vezes quando se fala sobre o que pode ser o futuro de Portugal – discutir se conseguimos ser um país de empreendedores e de start-ups, uma Califórnia da Europa, ou se já nos devíamos dar por contentes por acolhermos muitos turistas e reformados ricos. Sermos, no fundo, uma espécie de Flórida da Europa. O futuro português tem copo meio cheio ou meio vazio?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.