(em atualização)

A Huawei Portugal avançou com uma ação administrativa contra a Comissão de Avaliação de Segurança, que em maio emitiu uma deliberação onde decidiu excluir fornecedores de “alto risco” da infraestrutura 5G. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo Eco.

De acordo com a informação disponível no portal Citius, a ação da Huawei Tech Portugal — Tecnologias de Informação foi apresentada a 31 de agosto, no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, dirigindo-se contra a Comissão de Avaliação de Segurança.

A deliberação do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço (CSSC), assinada por António Gameiro Marques, que preside à Comissão de Avaliação de Segurança não especificou fornecedores, mas a Huawei Portugal enquadra-se nos critérios.

Em resposta enviada ao Observador, a Huawei Portugal indica que “apresentou uma ação administrativa no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa contra a Deliberação 1/2023 e documentos relacionados relativos aos equipamentos 5G, emitidos pela Comissão de Avaliação de Segurança.”

“A Huawei Portugal pretende salvaguardar a proteção dos seus interesses legítimos e dos seus direitos legais, enquanto empresa legalmente estabelecida em Portugal, esperando reparar as múltiplas violações dos seus direitos trazidas pela deliberação, bem como o seu significativo impacto negativo para a empresa e os seus parceiros”, continua esta informação. A empresa diz estar “confiante de que o tribunal irá analisar a deliberação e repor a legalidade, considerando as múltiplas preocupações jurídicas suscitadas na nossa ação.”

A empresa destaca que “tem prestado um contributo indelével para o desenvolvimento do país, desde há quase 20 anos, e continua empenhada em trabalhar com os seus parceiros em benefício do ecossistema português das Tecnologias de Informação e Comunicação e da sociedade portuguesa, como um todo.”