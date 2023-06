“Alto risco”. Foi com estas palavras, escritas numa deliberação do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço (CSSC) sobre a segurança das redes de 5G em Portugal, que se gerou agitação e dúvidas no setor das telecomunicações em Portugal. Em apenas quatro páginas, assinadas por António Gameiro Marques, que preside à Comissão de Avaliação de Segurança, ficaram inscritos os critérios que podem levar à cessação do uso de equipamentos de alguns fornecedores na infraestrutura da quinta geração de redes móveis em Portugal.

A deliberação refere que o uso de componentes de fornecedores que sejam de fora da UE ou que não pertençam à NATO ou à OCDE nas redes 5G representa um “alto risco” de segurança. Não são mencionadas empresas ou sequer países, mas era fácil perceber quem poderia ser um dos destinatários – a chinesa Huawei, que não está pela primeira vez na berlinda nestes assuntos. Em 2019, foi uma das protagonistas de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que teve reflexos no negócio de smartphones da empresa.

Passados quatro anos e já com o 5G a mexer em Portugal, a Huawei volta a estar no centro das atenções. A deliberação explica que, tendo em conta o relatório da avaliação de segurança e dado “a superior criticidade de exposição ao risco”, fica aberta a porta à “exclusão, aplicação de restrições à utilização ou a cessação de utilização de equipamentos” nas redes de fabricantes que se enquadrem nos critérios.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.