O Fórum para a Competitividade está pessimista com a evolução da economia na segunda metade do ano. Na nota de conjuntura de agosto, e após os dados do INE que confirmaram uma estagnação em cadeia do PIB na primavera, antecipa um “claro abrandamento“, que colocará em causa a meta traçada por Fernando Medina, de um crescimento de 2,7% este ano. Mas há também sinais de alívio: o Fórum acredita que as taxas Euribor “poderão estar” próximas do “pico”, se o BCE puser fim ao ciclo de subidas dos juros.

Quanto à evolução do PIB, o ministro das Finanças assumiu, em julho, uma revisão em alta face ao que estimava no Programa de Estabilidade, de 1,8% para 2,7% em 2023. Para que a meta fosse cumprida, o Fórum para a Competitividade — cujo gabinete de estudos é liderado pelo economista Pedro Braz Teixeira — calcula que fosse necessário um crescimento de 3% no segundo semestre, “necessitando de uma forte aceleração, que é quase impossível na atual conjuntura, quer externa quer interna”.

