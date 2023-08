A balança estabilizou no segundo trimestre do ano: de um lado, a pesar pela negativa, as exportações, que caíram mais do que as importações; do outro lado, a puxar para cima, mas sem ser suficiente para evitar a estagnação, o consumo privado, que para surpresa de muitos não só continuou a crescer como acelerou, em cadeia, face ao arranque do ano.

Sem subir nem descer, a economia portuguesa sobreviveu à primavera por pouco, mas os números agora revelados em detalhe pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram com mais clareza como começam a ser visíveis os efeitos das consecutivas subidas das taxas de juro e o “pessimismo” que já circunda as empresas: nos dados das exportações, no investimento e, em concreto, na formação bruta de capital fixo — um indicador que ajuda a medir o investimento em bens de uma economia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.