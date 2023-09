O conservador estado do Texas, que em 2022 restaurou uma lei, com quase 100 anos, de modo a proibir o aborto, é o primeiro estado norte-americano com estradas onde é ilegal o transporte de mulheres grávidas, que tenham a intenção de se deslocar a outro estado para realizar um aborto. Pelo menos duas cidades e dois condados do Texas já aprovaram portarias que proíbem e aplicam punições a quem transporte as grávidas, com o objetivo de ser realizado uma interrupção da gravidez noutro estado, avança o Daily Mail.

Por detrás das portarias está um grupo conservador pró-vida, de que faz parte o o ex-procurador-geral do Texas Jonathan Mitchell, advogado que escreveu o projeto de Lei do Batimento Cardíaco (Texas Heartbeat Law), que viria a abrir caminho à decisão do Supremo Tribunal de revogar a lei Roe vs Wade — que garantia a proteção do direito ao aborto desde 1973. Mark Lee Dickson, outro dos membros do grupo, e diretor do Right to Life East Texas, considera que o transporte de grávidas para fora do Texas é um “tráfico de aborto”, feito por terceiros em nome das grávidas. “O feto é sempre levado contra a sua vontade”, defende Dickson.

