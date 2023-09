Carles Puigdemont, ex-presidente da Catalunha, em conferência de imprensa em Bruxelas anunciou as suas reivindicações para que a Junts apoie uma investidura de Pedro Sánchez no parlamento espanhol: uma amnistia, o abandono da via judicial e um mediador para negociar.

Uma das três as condições que Puidgemont considera imprescindíveis para continuar as negociações que poderão levar à formação de um governo com o PSOE é uma lei de amnistia para os políticos alvo de processos judiciais abertos na sequência da convocação do referendo ilegal sobre a independência da Catalunha de 2017, conhecido por 1-O. “O 1 de outubro não foi um delito, nem a declaração de independência, nem as manifestações posteriores”, disse o ex-presidente da Catalunha que considera ainda que “o abandono da repressão do independentismo democrático” é uma “exigência ética”, cita o El País. Puidgemont pede uma amnistia imediata que cubra todos os acontecimentos políticos desde 2014 na comunidade autónoma.

Outra condição imposta pelo ex-presidente da Catalunha é o reconhecimento da legitimidade democrática do independentismo e dos independentistas.

A terceira das três condições que Puidgemont reclama é a criação de um mecanismo de mediação e supervisão para obrigar os interlocutores a cumprirem as promessas, ou seja, a criação de um “mecanismo de garantia” para o cumprimento dos acordos, cita o El País. Um referendo ficará para uma segunda fase, escreve o jornal espanhol.

Estas serão as “condições que não existem e se devem criar” para que o Junts se sente à mesa com o PSOE e comecem as negociações para a formação de um novo governo, cita o El Mundo.

A conferência de imprensa aconteceu em Bruxelas, 24 horas depois de se ter reunido com a vice-presidente do Governo, Yolanda Día, um encontro que levou Feijóo a elevar o tom das críticas.

As aguardadas declarações do eurodeputado aos jornalistas tiveram lugar num hotel muito próximo as instituições europeias, segundo dá conta o El Mundo. Puidgemont deu a entender ter dúvidas sobre a formação e um governo de direita. “Estamos num momento especial. Dentro de dias o parlamento espanhol começará os trâmites e não parece que o candidato da direita tenha apoios nem para a primeira nem para a segunda ronda e nem o presidente nem os seus sócios”, afirmou citado no El Mundo.

Em atualização