O presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional de São João (TNSJ), Pedro Sobrado, admitiu esta terça-feira que a indemnização compensatória para 2024 do Estado será de 6,200 milhões de euros, um aumento superior a 25% face a 2018, ano em que iniciou funções.

“A indemnização compensatória [para o TNSJ] será em 2024 de seis milhões e 200 mil euros, o que representa um aumento superior a 25% face à indemnização compensatória de 2018, o ano de estreia da atual administração” a que Pedro Sobrado preside, declarou esta terça-feira durante a conferência de imprensa de anúncio da programação da nova temporada do TNSJ.

O valor nesta terça-feira anunciado por Pedro Sobrado deverá ser inscrito na proposta de Orçamento do Estado de 2024, na área da Cultura, que o Governo irá apresentar em outubro no Parlamento. Segundo Pedro Sobrado, a dotação orçamental que o Ministério da Cultura atribuirá ao Teatro Nacional de São João “é a mais elevada de sempre”.

De acordo com os números publicados em Diário da República, a indemnização compensatória do TNSJ não teve alteração nos anos de 2018 a 2021, mantendo-se, em cada um desses quatro anos, em 4,907 milhões de euros, subindo depois aos 4,981 milhões em 2022 e, em 2023, aos 5,031 milhões de euros.

Pedro Sobrado recordou esta terça-feira que, entre 2018 e 2023, a “dotação orçamental do TNSJ cresceu mais de um milhão e 300 mil euros”, realçando, contudo, que ninguém o ouvirá dizer que o TNSJ está numa “situação de desafogo orçamental”.

“A nossa ambição programática excede os recursos existentes. A nossa avidez no cumprimento de uma missão de serviço público teatral não está em conformidade com os meios financeiros disponíveis, mas é importante reconhecer o impacto altamente favorável que um paulatino incremento orçamental teve na vida deste teatro nacional nos últimos cinco, seis anos, dignificando a nossa ação”, declarou.

“Foi Dostoievski que disse que moeda é liberdade cunhada e a liberdade de ação de um teatro nacional decorre também daquilo que é o seu nível de financiamento”, citou Pedro Sobrado, na conferência de imprensa.