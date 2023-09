Um ano e meio depois de ter rebentado a guerra da Ucrânia, continuam a chegar a Portugal cargas de gás natural russo. Até julho, as importações de gás russo valeram mais de 100 milhões de euros, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) que contabilizam apenas as duas cargas registadas naquele período, sem incluir ainda o navio de gás natural liquefeito (GNL) que chegou a Sines em Agosto.

Um recente relatório da organização não governamental Global Witness aponta o nosso país como o sexto que mais gás liquefeito (GNL) recebeu com origem na Rússia este ano, isto segundo dados citados pelo Financial Times e referidos em notícia do Expresso.

Invocando estes dados, a Iniciativa Liberal (IL) perguntou ao Governo qual a evolução das importações de gás natural liquefeito proveniente da Rússia em Portugal desde o início da invasão da Ucrânia e na eventualidade destas importações terem aumentado, o que pode explicar esse aumento.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.