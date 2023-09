Tanto tentou que chegou o dia em que conseguiu. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) foi o vencedor da etapa que antecedeu o segundo e último dia de descanso da Vuelta. O antigo campeão do mundo juntou uma etapa da prova espanhola aos três triunfos que conquistou no Tour entre 2011 e 2013. Numa corrida em que cedo se pôs em fuga, precisou de encontrar o melhor equilíbrio entre a frieza e o calculismo para ganhar ao sprint diante de Lennard Kämna (Bora) e Santiago Buitrago (Bahrain) com Remco Evenepoel na roda.

“A equipa acreditou em mim desde o primeiro momento. Comecei a época em boa forma, agora uma vitória aqui é muito importante”, disse Rui Costa à Eurosport após vencer na chegada a Lekunberri no ano de estreia para Intermarché-Wanty. “Preparei-me bem para o Tour, as coisas não correram bem para mim e para equipa, fiquei triste. Não estava previsto fazer a Vuelta, mas sentia-me bem e pedi à equipa para vir, para tentar uma vitória numa etapa. Há muito esforço e muito trabalho por detrás que as pessoas não veem”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar dos 36 anos, Rui Costa deu nova alegria ao ciclismo nacional e promete não ficar por aqui. “Quero continuar. Na minha mente, quero continuar por mais um, dois anos no ciclismo e aproveitar também para desfrutar. Hoje em dia não se desfruta tanto como antigamente, as corridas são muito rápidas e há que manter a condição física sempre ao mais alto nível , porque senão sofre-se muito”, afirmou, citado pela Portuguese Cycling Magazine.

Em português se tem contado muita da história da Vuelta. Umas das imagens da edição deste ano é a chegada conjunta de João Almeida (UAE Team Emirates) Rui Costa na etapa 9, numa altura em que os tempos já se encontravam neutralizados. As perspetivas de João Almeida nesta Vuelta, no que a uma eventual luta pelo primeiro lugar da geral diz respeito, não são propriamente as mais animadoras pelo que há que olhar para o futuro.

Uma foto de dois portugueses felizes a subir montanhas em Espanha? Nós temos! ???????? João Almeida e Rui Costa chegam à meta da etapa 9 da Vuelta em grande estilo! ???? #LaVuelta23 ????: Alexander Hassenstein/Getty Images pic.twitter.com/g9vNJN3TnN — Portuguese Cycling Magazine (@PCMPTMag) September 3, 2023

João Almeida caiu, atacou a concorrência e voltou a ceder por ter ficado doente. Apesar de estar a mais 8.38 do camisola vermelha Sepp Kuss, o português admite que já tentou entrar numa fuga, de modo a poder ganhar uma etapa, mas a Jumbo-Visma, equipa que tem os três primeiros classificados da geral não permitiu. “As próximas etapas de montanha podem fazer diferenças, temos de encontrar a nossa oportunidade. Normalmente, a minha terceira semana corre bem, mas, estando doente, não me sinto especialmente bem. Claro que depende da estratégia da equipa, mas a minha terceira semana poderá ser uma incógnita desta vez. Vou dar o meu melhor”, explicou em declarações reproduzidas pela Portuguese Cycling Magazine.

Durante o dia de descanso, o diário As informou que há conversações que para que Lisboa seja o local de partida da Vuelta em 2024. João Almeida admitiu que, caso isso aconteça, está encontrada a desculpa ideal para fazer a Vuelta novamente, o que o pode levar a repensar o calendário do próximo ano. O ciclista da UAE Team Emirates já admitiu que tem o desejo de se estrear no Tour em 2024.

À entrada para a última semana, a Jumbo-Visma ainda tinha que decidir como resolver o imbróglio de ter o principal gregário como líder da prova com tudo o que isso pode ter de desinteressante para Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. Inclusivamente, o dinamarquês, que este ano só não fez o Giro, revelou na TV2, canal televisivo do seu país, ter o “sonho de lutar pela classificação geral nas três [grandes voltas] no mesmo ano”. De qualquer modo, a etapa 16, entre Liencres e Bejes, não era o dia ideal para perceber se os ciclistas da equipa neerlandesa se vão atacar uns aos outros ou não. A maior dificuldade do dia era a contagem de segunda categoria que se encontrava junto da meta.

Antes da corrida ter início, a Jumbo-Visma recebeu a notícia de que Nathan van Hooydonck, ciclista que não está na Vuelta, se sentiu mal enquanto conduzia um veículo onde também seguia a mulher grávida e sofreu um acidente. A equipa não conseguiu confirmar, até à hora de início da corrida, o estado crítico que o Gazet van Antwerpen, jornal que adiantou a notícia, referiu. O belga encontra-se no hospital e chegou a estar em coma induzido no início do dia.

A etapa 16 já não contou com a presença de David de la Cruz (Astana Qazaqstan), 11.º na classificação geral, que abandonou a Vuelta devido a febre e gastroenterite durante o dia de descanso. Andreas Kron (Lotto Dstny), Samuele Battistella (Astana), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Romain Grégoire (Groupama), Kaden Groves (Alpecin), Andrea Piccolo (EF Education), Paul Lapeira (AG2R), Matteo Sobrero (Team Jayco-AlUla), Romain Bardet e Max Poole (DSM) formaram a fuga do dia.

Etapa 1️⃣6⃣ Stage | ???? – 85 km ???? ¡Gran pulso entre la fuga y el pelotón!

A huge battle between the break and the peloton ⚡️ ⏱️ 29"#LaVuelta23 pic.twitter.com/1v7hxXAQta — La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2023

A presença mais notada na frente do grupo era a do líder da camisola verde, Kaden Groves, que estava no grupo mais adiantado para defender a liderança da classificação por pontos. O australiano (208 pontos) precisava de garantir os pontos na passagem intermédia, colocada a 26,8 km da meta, de modo a defender-se de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step, 135 pontos). De qualquer modo, o grupo que teve dificuldades em destacar-se mais do que 40” não tardou a ser apanhado pelo pelotão.

???? @JumboVismaRoad no se conforma y pone un gran ritmo en el pelotón que incluso se llega a dividir…

???? The peloton is splitting under the pace of @JumboVismaRoad! ⏱️ 57" ventaja de la fuga | break's gap#LaVuelta23 pic.twitter.com/1hdToX9vTd — La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2023

Em condições traiçoeiras, com o piso húmido em certas zonas, Kaden Groves voltou a tentar descolar-se e levou consigo Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Julius van den Berg (EF Education) Nicolas Prodhomme (AG2R), Max Poole e Joel Nicolau (Caja Rural). Juntos distanciaram-se cerca de um minuto. A partir daí, o pelotão que vinha a progredir sem uma liderança organizada passou a ser comandado pela Jumbo-Visma, impondo um ritmo bastante elevado. Apesar da perseguição intensa, Groves conseguiu somar mais 20 pontos, sendo que, no momento imediato a fazê-lo, abdicou de lutar pela vitória na etapa.

✅ trabajo completado para @kaden_groves que cede de la fuga.

???? job done for Kaden Groves – @AlpecinDCK ???? 2⃣2⃣8⃣ pts #LaVuelta23 pic.twitter.com/DMBtrFOBCX — La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2023

A Jumbo colou o pelotão ao grupo da frente e deixava em aberto que tipo de ciclista podia ganhar a etapa. Isto porque parecia ser uma subida demasiado curta e pouco agressiva para os homens da geral a usarem para causarem danos à concorrência, mas também era suficientemente inclinada para deixar os sprinters de fora. O certo era que a Jumbo não estaria a trabalhar tanto se não tivesse algo em mente.

A Jumbo, a Movistar e a Bora foram as equipas que conseguiram estar melhor posicionadas nos quilómetros finais, onde a subida era mais acentuada. Uma vez que Wilco Kelderman cedeu, Attila Valter responsabilizou-se por colaborar com os principais ciclistas da Jumbo, Roglic, Vingegaard e Kuss. A quatro quilómetros do fim, Jonas Vingegaard atacou sem que ninguém desse resposta à altura. Assim, mesmo que perseguido por Fisher-Black (UAE Team Emirates) o dinamarquês partiu para a segunda vitória na Vuelta e não festejou quando cruzou a meta, claramente com Nathan van Hooydonck no pensamento. Attila Valter disse no final da etapa que colega que esteve em coma induzido no início do dia já está acordado. “Quis ganhar para o meu melhor amigo hoje”, comentou Vingegaard após ganhar a corrida.

Valter Attila: "We've just heard at the bottom of the climb that @NVHooydonck is awake and he's pretty ok. This victory is for him." ???? #LaVuelta23 pic.twitter.com/9WkuINQ4Ii — Mihai Simion (@faustocoppi60) September 12, 2023

Num dia em que não era previsível tanto entretenimento, quando Vingegaard já estava a mais de 1.10, Roglic, Ayuso (UAE Team Emirates) e Mas (Movistar) tentaram diminuir a distância. Sepp Kuss perdeu tempo, mas não o suficiente para deixar de vestir a camisola vermelha. O norte-americano mantém-se na liderança a 29” de Vingegaard. João Almeida (+8.43) continua no décimo lugar da geral mesmo tendo perdido 4” para o primeiro lugar.