Desafiar uma montanha de 18,9 km com uma inclinação média de 7,4% podia não ser uma boa ideia. O camisola vermelha da Volta a Espanha, Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ainda assim, não se coibiu de colocar as mãos no fogo. “Já fiz o Tourmalet algumas vezes e é bastante longo, mas, para ser honesto, é um pouco sobrevalorizado”, disse o norte-americano líder da classificação geral. Não deixa de ser estranho que a etapa rainha da Volta a Espanha termine em França. De qualquer modo, era ali que a Vuelta se podia decidir.

Muito se tem questionado a liderança de Sepp Kuss, ciclista inicialmente encarregue de trabalhar para que a Jumbo-Visma conseguisse o primeiro lugar com Primoz Roglic ou com Jonas Vingegaard. A mesma situação com o segundo lugar de Marc Soler (UAE Team Emirates). A subida ao Tourmalet, pela sua dureza, prometia arrumar a classificação geral, separando o trigo do joio.

“Muitas coisas vão acontecer. Vamos ver muitos corredores a atacar, muitos em dificuldade, muitos defendendo… Será um pouco de tudo. Estou muito animado para correr pela primeira vez nos Pirenéus, será algo novo para mim. Estou muito ansioso por isso e espero que termine bem para nós”, lançou o vencedor da Volta a Espanha do ano passado, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep).

#LaVuelta23, Stage 13 | ???? 6/x ⛰️???? COL DU TOURMALET (18.74 km, 7.47 %, 1400 m) Tourmalet summit finish was supposed to happen in 2020 Vuelta, but cv restrictions prevented it. In 2019 TDF, winner was Tibopino. West side (in 2023 TDF, east side) is long & w/ regular steepness. pic.twitter.com/Fu19QY56LI — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) September 8, 2023

Depois de Rui Oliveira se ter destacado na etapa 12 ao lançar Sebastián Molano para a vitória ao sprint (a primeira da UAE Team Emiratesna Vuelta deste ano), era dia para João Almeida mostrar se valia mais ou menos que o sexto lugar na geral. Da última vez que os favoritos tinham sido postos em xeque, o contrarrelógio, o português mais bem classificado mostrou estar em condições para se bater com os rivais.

Acontece que antes do Tourmalet, existiam três subidas, uma de terceira categoria, uma de categoria especial e outra de primeira categoria. Na segunda contagem de montanha, no Col d’Aubisque, o pelotão já estava completamente fraturado e as indicações de João Almeida não eram boas. O ciclista da UAE Team Emirates perdeu o contacto com os restantes favoritos devido ao ritmo que a Jumbo-Visma, com cinco elementos, estava a impor. Segundo a Eurosport Portugal, o corredor da Caldas da Rainha estava também a ver o desempenho afetado por doença. De qualquer modo, o português reagiu e perseguiu sozinho o grupo do camisola vermelha. Pior ficou Remco Evenepoel que se atrasou, logo ali, dois minutos face à maioria dos corredores do top 10 com a vantagem emocional de estar junto da sua equipa. Podia-se tratar uma estratégia por parte do belga para guardar energia para a parte final da corrida, mas a quebra foi mesmo real.

¡???????? @JooAlmeida98 se queda! El portugués que rodaba a cola del pelotón pierde el ritmo de los mejores momentáneamente.

???????? Joao Almeida – @TeamEmiratesUAE loses contact! The Portuguese rider slips off the pace of the GC group on the Aubisque.#LaVuelta23 pic.twitter.com/rtGNyAHQMK — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

???? ¡Evenepoel en problemas! El belga pierde el pelotón principal que acelera con el ritmo de @JumboVismaRoad. ???? Evenepoel in trouble! The Belgian loses contact with the main GC group under the pace setting of Jumbo-Visma.#LaVuelta23 pic.twitter.com/cnlkQNKr0b — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

Kenny Elissonde (Lidl-Trek), Andreas Kron (Lotto Dstny), Cristian Rodriguez (Arkéa Samsic) e Michael Storer (Groupama-FDJ) tentaram formar uma fuga, mas foram apanhados pelo grupo dos favoritos numa zona de descida. A partir daí Jonas Vingegaard, que até teve um problema mecânico no início da etapa e que tem sido sempre discreto ao longo da Vuelta, realizou mais uma esticão que, apesar de tudo, teve resposta à altura. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) com a prestação que vinha a realizar e com João Almeida e Remco Evenepoel a perderem tempo, fazia, no Col de Spandelles, promessas de subir ao top 10 no final do dia. Por sua vez, Sepp Kuss e Marc Soler provavam que, de facto, não são meros gregários.

???? El grupo de los más fuertes alcanza a Landa y Vingegaard. @JumboVismaRoad con todas la cartas en la mesa. 4️⃣ others join Landa and Vingegaard before the move is neutralised. Jumbo-Visma with all the cards to play ????#LaVuelta23 pic.twitter.com/P4VsqSTbMl — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

Lenny Martinez (Groupama-FDJ), quinto na geral no início da etapa, também sofria e acabou por perder o contacto com a frente da corrida. João Almeida, já na companhia do colega de equipa Domen Novak, recuperou algum tempo e chegou ao topo do Col de Spandelles (já apenas com Attila Valter, da Jumbo-Visma) a pouco mais de um minuto do grupo da frente. A descida não foi propriamente proveitosa para o português que perdeu cerca de um minuto meio, chegando ao início da última contagem de montanha a quase três minutos da frente. Remco Evenepoel continuava a perder e estava já a mais de sete minutos. Em sentido contrário, Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Juan Pedro López (Lidl-Trek), David De La Cruz (Movistar), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Steff Cras (TotalEnergies) e Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) tinham também boas perspetivas de subir alguns lugares.

ÚLTIMOS 2⃣0⃣ KM | LAST 2⃣0⃣ KM ????‍♂️ @JumboVismaRoad controla el pelotón antes de comenzar la subida al Tourmalet. Grupo muy reducido. ???? Jumbo-Visma set the pace in the select front group as we hit the lower slopes of the Tourmalet.#LaVuelta23 pic.twitter.com/m3kR9mhAD1 — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

João Almeida continuava a agora solitária travessia pelas estradas da amargura. A Jumbo-Visma beneficiava de ter Wilco Kelderman e Robert Gesink com os líderes e com o camisola vermelha. A oito quilómetros da meta, começou a verdadeira luta entre a raia graúda da Vuelta. Vingegaard voltou a atirar lenha para a fogueira e atiçou a ponta final.

Enric Mas (Movistar) e Sepp Kuss deram as respostas mais afirmativas com o norte-americano a ser o vincado perseguidor do dinamarquês, um dos seus colegas de equipa, mas interrompeu a investida. Vingegaard tinha cerca de um minuto de vantagem a 1,5 quilómetros do fim até que Sepp Kuss resolveu voltar a atacar. Em relação à vitória na etapa, essa estava entregue ao dinamarquês. Sepp Kuss perdeu 30 segundos para o colega e mantém a camisola vermelha. Primoz Roglic chegou em terceiro (+33”) e Juan Ayuso (+38”) e Cian Uijtdebroeks em quinto (+38”).

⚡️ ¡SEPP KUSS! Se mueve el ❤️líder en busca de la exhibición de @JumboVismaRoad. SEPP KUSS! The race leader himself jumps in pursuit of Vingegaard … the Jumbo-Visma exhibition.#LaVuelta23 pic.twitter.com/A60IPZtqBd — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

Em relação à geral, a Jumbo-Visma ocupa as três primeiras posições com Roglic a subir a segundo (+1’37”) e Vingegaard a terceiro (+1’44”). Ayuso é quarto (+2’37”), Mas quinto (+3’36”) e Marc Soler caiu para sexto (+3’10”). João Almeida conseguiu não cair além do décimo lugar (+8’39’) depois de ter terminado a 6’47” do vencedor da etapa. Mikel Landa ocupa agora a sétima posição (+4’12”) Cian Uijtdebroeks está em nono (+5’30”) logo atrás do colega de equipa Aleksandr Vlasov (+5’02”). Remco Evenepoel chegou a 27’05” de Vingegaard, tombando para 19.º (+27’50”).