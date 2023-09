Mais de 150 pessoas foram esta quarta-feira retiradas de um edifício em Madrid onde decorria um congresso organizado pela NATO na sequência de uma ameaça de bomba que se viria a revelar um falso alarme, noticia o El Mundo.

Segundo aquele jornal, o alerta foi dado por volta das 14h30 de Madrid (13h30 em Lisboa), quando as autoridades receberam a ameaça de que haveria um dispositivo explosivo nas instalações do Centro para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, uma instituição do Ministério da Ciência, no centro da capital espanhola.

Mais de 150 pessoas foram retiradas das instalações e as ruas em torno do edifício foram cortadas ao trânsito. Vários edifícios públicos das proximidades, como o Museu Arqueológico Nacional e a Biblioteca Nacional, foram temporariamente fechados ao público.

Durante cerca de duas horas, várias equipas da Polícia Nacional, incluindo unidades especializadas em explosivos, realizaram uma vistoria ao edifício, não tendo encontrado qualquer dispositivo explosivo. Por volta das 16h30 locais, 15h30 em Lisboa, as ruas e o edifício onde decorria o congresso foram reabertos.

O congresso em causa — “Ciência para a Paz e a Segurança” — centra-se, de acordo com o El Mundo, no “diálogo e cooperação prática entre Estados membros da NATO e países parceiros sobre a base da investigação científica, a inovação tecnológica e o intercâmbio de conhecimentos” no que toca a “atividades relavantes para a segurança civil” e aos “objetivos estratégicos da NATO”.