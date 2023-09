O Governo autorizou a Força Aérea a gastar mais de quatro milhões de euros na formação de 60 pilotos de helicópteros até 2029, de acordo com um despacho publicado na passada quarta-feira em Diário da República.

No despacho assinado pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, lê-se que “a operação dos novos meios aéreos, plasmada no Plano de Implementação da Capacidade de Meios Próprios do Estado para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios, vai exigir, faseadamente e até 2029, a disponibilidade de 60 pilotos de helicópteros”.

“Competindo à Força Aérea o comando e gestão centralizados dos meios aéreos de combate a incêndios florestais por meios próprios do Estado ou outros que sejam sazonalmente necessários”, continua o despacho, “revela-se necessário prover à formação de pilotos de asa rotativa a fim de garantir o cumprimento das necessidades que vierem a ser identificadas em cada ano”.

Neste contexto, a ministra da Defesa Nacional autorizou a Força Aérea a “realizar a despesa com a aquisição dos serviços de instrução em pilotagem de helicópteros, com vista à obtenção do Curso de Piloto de Helicópteros” até ao montante máximo de 4,3 milhões de euros, a financiar através de verbas “inscritas e a inscrever no orçamento da Força Aérea, na Lei de Programação Militar”.