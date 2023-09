“Não há amor que resista a 24 horas de filosofia”. As palavras de Camilo Castelo Branco, que entraram no romance Mistérios de Lisboa, com três volumes, tendo o primeiro sido publicado em 1854, nunca fizeram tanto sentido. Ainda que a estátua erguida no Largo Amor de Perdição, no Porto, que mostra o escritor a abraçar uma mulher nua, tenha sobrevivido a bem mais do que isso, poderá mesmo ser removida.

A obra da autoria de Francisco Simões foi instalada no largo junto ao Campo os Mártires da Pátria em 2012, com o objetivo de honrar as figuras femininas presentes nas novelas do escritor. No entanto, ao longo dos anos, a mulher nua que abraça Camilo Castelo Branco tem sido confundida com Ana Plácido, o grande amor da sua vida.

Aliás, o local escolhido para a instalação da estátua Amores de Camilo não o foi por acaso. Está situada junto à antiga Cadeia da Relação — agora Centro Português da Fotografia — onde ambos foram detidos, enquanto aguardavam julgamento para saber se seriam condenados pelo crime de adultério.

