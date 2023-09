A questão chegaria já perto do fim da conversa e pela voz do público, que estava proibido de fazer perguntas. “Woody Allen, quando é que faz um filme em Portugal?”, lançou alguém. O humorista Ricardo Araújo Pereira, o interlocutor da sessão organizada com o realizador norte-americano, de 87 anos, esta quinta-feira na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, fez o favor de repetir para o cineasta. Estaria Woody Allen interessado em filmar em Portugal?

“Bem, é preciso ter uma ideia para [fazer um filme em] Portugal. Não pode ser uma ideia que se possa fazer em Nova Iorque, Paris ou Londres e forçar para que seja em Portugal. É preciso uma ideia que, quando o filme saia, só pudesse mesmo ter sido feito em Portugal”, respondeu o cineasta que está prestes a estrear Golpe de Sorte, rodado inteiramente em França e em francês.

A ideia não foi totalmente descartada por Woody Allen, que está no país para concertos com a New Orleans Jazz Band (Allen toca clarinete), atuando na noite desta quinta-feira no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, depois de ter passado pelo Super Bock Arena, no Porto.

