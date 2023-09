O diretor de emergências da Organização das Nações Unidas afirmou esta sexta-feira que a dimensão total da catástrofe humanitária no leste da Líbia é “ainda desconhecida”.

“O problema para nós na Líbia é, obviamente, coordenar os nossos esforços com o governo e, depois, com as outras autoridades no leste do país“, disse Martin Griffiths numa conferência de imprensa em Genebra, acrescentando que “o nível de necessidades, o número de mortos, ainda é desconhecido”. A ONG Crescente Vermelho Líbio disse na quinta-feira que 11.300 pessoas tinham morrido em Derna (leste da Líbia) e outras 10.100 estão dadas como desaparecidas.

O Estado rico em petróleo está dividido, desde 2014, entre governos rivais a leste, em Benghazi, e a oeste, em Tripoli, apoiados por várias milícias e parceiros internacionais, respetivamente. A cidade de Derna é governada pela administração oriental da Líbia, que é apoiada pelo comandante militar Khalifa Hiftar.

Nesta sexta-feira, a cidade de Derna foi evacuada e apenas as equipas de busca e salvamento foram autorizadas a entrar, anunciou Salam al-Fergany, diretor-geral do Serviço de Ambulâncias e Emergências do leste da Líbia.