O Crescente Vermelho da Líbia divulgou, esta quinta-feira, que o número de vítimas mortais das cheias que devastaram a cidade de Derna, no leste do território líbio a cerca de 1.300 quilómetros da capital Tripoli, subiu para 11.300 — o último registo oficial dava conta de 5.500.

De acordo com a secretária-geral do Crescente Vermelho, Marie el-Drese, contabilizam-se ainda 10.100 desaparecidos em Derna, uma cidade banhada pelo Mar Mediterrâneo.

As autoridades locais já tinham admitido a possibilidade do número final de vítimas se cifrar entre os 18 mil e os 20 mil, já que milhares de pessoas continuam desaparecidas enquanto familiares desesperados as procuram.

Atualmente, uma das principais preocupações das autoridades líbias é a escassez de sacos para cadáveres: à medida que o mar continua a trazer corpos e quando estão ainda cerca de 10 mil pessoas desaparecidas, teme-se que a grande quantidade de corpos possa levar a uma epidemia na cidade.

“Na verdade, precisamos de equipas especializadas na recuperação de corpos”, disse o presidente da câmara de Derna, Abdulmenam al-Ghaithi, em declarações citadas pela Al Jazeera. “Receio que a cidade seja infetada com uma epidemia devido ao grande número de corpos nos destroços e na água.”

Segundo a Al Jazeera, as equipas de resgate têm apelado à ajuda internacional, especialmente ao envio de mais sacos para cadáveres, já que milhares de pessoas foram arrastadas para o mar pelas inundações de domingo e os corpos continuam a aparecer a grande ritmo.

Milhares de pessoas terão morrido depois de uma forte tempestade ter provocado graves cheias na cidade costeira de Derna na noite de domingo, provocando a rutura de barragens e levando ao colapso de vários edifícios da cidade. Muitas pessoas foram apanhadas de surpresa enquanto dormiam.