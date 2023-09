O principal posto fronteiriço entre o Paquistão e o Afeganistão reabriu na manhã desta sexta-feira, permitindo a passagem de veículos e peões, mais de uma semana após uma troca de tiros entre guardas dos dois países. A notícia foi avançada à agência de notícias France-Presse (AFP) por um responsável paquistanês.

Depois de em 6 de setembro, as forças de segurança afegãs e paquistanesas trocarem tiros no posto fronteiriço de Torkham, a meio caminho entre as capitais Islamabad (Paquistão) e Cabul (Afeganistão), devido à renovação de um posto de controlo afegão, os dois países permaneciam num impasse diplomático.

“A passagem de camiões está em curso e os cidadãos afegãos estão a regressar ao Afeganistão depois de terem sido autorizados a fazê-lo e de terem concluído os procedimentos de imigração”, disse à AFP Irshad Khan Mohmamd, vice-comissário da região de Khyber, no Paquistão.

Uma equipa da AFP, no lado afegão da fronteira, deu conta de uma multidão à espera para atravessar para o Paquistão, embora os portões estivessem ainda encerrados.

Torkham, a 180 quilómetros das duas capitais, é um ponto de passagem importante para o comércio entre os dois países, com o Afeganistão a exportar carvão para o Paquistão, que por sua vez fornece alimentos e outros bens.

Os comerciantes dos dois lados queixaram-se da perda de toneladas de produtos devido ao encerramento da fronteira, enquanto os viajantes afegãos mencionaram que não puderam comparecer em consultas médicas importantes ou apanhar voos a partir do Paquistão.

O lado paquistanês da fronteira esteve paralisado durante dias, com mercados e escritórios fechados e multidões de viajantes a refugiarem-se nas mesquitas vizinhas. O Paquistão e o Afeganistão partilham mais de 2.500 quilómetros de fronteira disputada, que remonta à criação da chamada Linha Durand pelo Império Britânico no século XIX, que Cabul rejeita.

O posto fronteiriço de Torkham, que liga o norte do Paquistão ao leste do Afeganistão, representa 65% do tráfego entre os dois países. Foi encerrado várias vezes no passado, causando grandes dificuldades aos viajantes e a perda de negócios associados à circulação de mercadorias.

O fecho mais recente ocorreu em fevereiro de 2022, quando eclodiram confrontos entre as forças de segurança dos dois países, obrigando a um encerramento temporário da fronteira que durou quase uma semana.

Segundo dados oficiais, cerca de 65% dos viajantes atravessam a fronteira através de Torkham, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no nordeste do Paquistão, seguidos de 25% através do posto de Chaman, na província meridional do Balochistão.