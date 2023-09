A celebrar o reinado mais longo na história da Suécia, o Jubileu de Ouro do Rei Carlos Gustavo assinalou esta sexta-feira, 15 de setembro, cinco décadas no trono com um banquete no Palácio Real de Estocolmo, que reuniu membros da realeza nórdica, chefes de Estado, várias figuras políticas e personalidades influentes de diversas áreas.

Carlos Gustavo vestiu o seu uniforme de Almirante, com as medalhas da Ordem dos Serafins, da Ordem da Estrela do Norte, da Ordem da Espada, da Ordem de Dannebrog e da Ordem da Vasa. Pelas 19h30, o Rei e a Rainha Silvia começaram a receber os convidados para um jantar de aniversário real que contou com vários discursos e que terminou com um espetáculo musical.

O Jubileu de Ouro na Suécia tem sido marcado, desde janeiro, por diferentes eventos ao longo do ano. Durante a semana que marca os 50 anos de ascensão ao trono, a família real participou em receções, saudações e cerimónias religiosas em homenagem ao Rei.

As celebrações oficiais terminam este sábado com uma procissão. Victoria, Madalena e Carl Philip juntam-se aos pais no passeio de charrete pelas ruas de Estocolmo e que será acompanhada por 24 unidades do exército, marinha e aeronáutica, e cerca de 3 mil soldados.

Na galeria, conheça os vestidos, trajes e tiaras que passaram pelo banquete do Jubileu de Ouro do Rei Carlos Gustavo.