O Presidente da República manifestou-se convicto de que o Governo “está atento” ao aumento do preço dos combustíveis e “está a preparar medidas ou, pelo menos, formas de mitigar a situação”. Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas durante um passeio a pé pelo bairro mais português de Toronto, conhecido como “Little Portugal”, no último dia da sua visita oficial ao Canadá, foi muito mais assertivo do que um dia antes tinha sido o ministro das Finanças. Fernando Medina voltar a agir para proteger as famílias “se for absolutamente necessário”.

“Nós estamos a avaliar e temos de avaliar o que é que vai acontecer do ponto de vista da evolução dos preços, se estamos num pico excecionalmente temporário que depois regressa ou se não estamos”, disse o ministro descartando o fator fiscal como causa do novo aumento do gasóleo que deverá subir entre 5 a 6 cêntimos por litro esta semana. Este “pico” resulta da valorização das cotações do petróleo.

Interrogado se já conhece eventuais medidas que o Governo chefiado por António Costa esteja a preparar para fazer face ao novo aumento do gasóleo e da gasolina, o chefe de Estado considerou que,”como noutros domínios, o Governo está atento a este problema”. Segundo o Presidente da República, o executivo “certamente está a preparar medidas ou, pelo menos, formas de mitigar a situação porque é uma situação que está a pesar muito na inflação em Portugal e noutros países europeus”.

“Quer dizer, a nossa [inflação] ainda é relativamente baixa, mas, dentro da nossa inflação, não há dúvida que os combustíveis, como na Europa e no mundo, estão outra vez a pesar muito”, acrescentou.