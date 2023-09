A polémica, que envolve a seleção feminina e a federação de futebol espanhola, parece não ter fim à vista. Depois de a nova selecionadora espanhola feminina, Montse Tomé, ter deixado Jenni Hermoso de fora da sua primeira convocatória, anunciada esta segunda-feira, a jogadora emitiu um comunicado a acusar a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) de intimidação e ameaças devido ao facto de terem sido chamadas 15 jogadoras que se tinham autoexcluído da convocatória.

“Proteger-me de quê”, questiona a jogadora, no texto, partilhado na rede social X, numa crítica clara às palavras de Montse Tomé, que defendera que não convocar a jogadora era a melhor forma de proteger Hermoso. “Estamos com a Jenni em tudo e com todas as jogadoras. A melhor forma de protegê-la é assim”, referiu a selecionadora.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

No comunicado, a jogadora, de 33 anos acrescenta: “Passámos semanas, meses, à procura dessa proteção que não conseguimos encontrar no seio da própria RFEF. As mesmas pessoas que nos pedem confiança são as que hoje [ontem] lançam uma lista de jogadoras que pediram para não serem convocadas“.

A futebolista, que joga no Pachuca, do México, acusa a federação espanhola de usar a convocatória como uma forma de intimidação contra as jogadoras. “As jogadoras têm bem claro que se trata de mais uma estratégia de divisão e manipulação para nos intimidar e ameaçar com repercussões legais e sanções económicas. Outra prova indiscutível que demonstra que nada mudou ao dia de hoje e que confirma a razão pela qual estamos a lutar e como o estamos a fazer”, escreve Hermoso, acrescentando o que considera ser uma contradição da própria federação: “Hoje tentaram argumentar que o ambiente seria seguro para as minhas colegas quando, na mesma conferência de imprensa, foi anunciado que não me convocam para me proteger», concluiu Hermoso.

A jogadora, que foi beijada pelo agora ex-presidente da RFEF Luis Rubiales na final do Mundial de futebol feminino, aproveitou ainda para deixar uma mensagem de apoio às colegas de seleção. “Quero demonstrar o meu total apoio às colegas que foram surpreendidas e forçadas a reagir perante outra situação lamentavelmente causada pelas pessoas que, hoje, continuam a tomar decisões dentro da RFEF”, realçou Jenni Hermoso.