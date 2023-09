Os 33 deputados do Vox abandonaram a sessão plenária, esta terça-feira, quando José Ramón Gómez Besteiro, do partido socialista PSOE, começou a falar em galego. A sessão plenária pretendia discutir e aprovar a utilização de outras línguas oficias espanholas no hemiciclo, mas o Vox não concordou que o deputado o tivesse feito antes da votação. A proposta acabou mesmo por ser aprovada, com 179 votos a favor e 171 contra, noticiou o jornal El País.

O momento em que os deputados do Vox deixaram o hemiciclo:

VÍDEO | Este es el momento en el que los diputados de Vox han abandonado el pleno del Congreso, dejando a su salida los pinganillos de traducción en el escaño vacío del presidente https://t.co/PBiuDi7Syj pic.twitter.com/yae9v7Hksi — EL PAÍS (@el_pais) September 19, 2023

