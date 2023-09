"A nossa luta é a luta global": depois do beijo de Rubiales, a Espanha voltou ao campo para dar um murro na mesa

As jogadoras da seleção espanhola não têm prescindido da intervenção cívica mesmo no desempenho da sua profissão. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque até a um certo limite que as internacionais por La Roja não se têm importado de pisar, derrubando barreiras em prol dos valores que escolheram defender. Os profissionais de futebol vivem atolados em convenções que tanto os impedem de dar cara por certas lutas mas a Espanha não podia estar mais imune a tais dogmas.

As campeãs mundiais voltavam a entrar em campo pela primeira vez desde que Luis Rubiales beijou Jenni Hermoso de forma não consentida na final disputada na Austrália frente à Inglaterra. A partida era com a Suécia, em Gotemburgo, na primeira jornada do grupo 4 da Liga das Nações. Se fosse preciso, as suecas disseram que alinhavam no eventual boicote ao jogo, caso as espanholas considerassem que essa era uma forma de protesto adequada no combate à violência de género.

O jogo acabou por decorrer. As jogadoras espanholas entraram em campo com a chamada cara de poucos amigos, mas a verdade é que ali tinham muita gente a apoiá-las. Na bancada do Estádio Gamla Ullevi, os adeptos da casa juntaram-se à manifestação das internacionais espanholas que, no momento da foto de equipa, ergueram o punho e mostraram a mensagem que traziam escrita no pulso: #SeAcabó. Em alguns casos, o número 10 de Jenni Hermoso também foi visível. De seguida, as duas equipas tiraram uma foto conjunta junto da mensagem “A nossa luta é a luta global”.