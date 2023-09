Foi um míssil que deixou a base militar da frota russa no Mar Negro, em Sebastopol, parcialmente destruída. Com o recurso a mísseis, a Ucrânia atingiu, esta sexta-feira, aquela infraestrutura, numa altura em que se multiplicam os ataques à península da Crimeia. E, na publicação nas redes sociais em que reivindicou a autoria, o comandante da Força Aérea de Kiev, Mykola Oleschuk, prometeu que “haverá mais” incidentes deste género.

Na sequência do ataque, o Ministério da Defesa da Rússia avançou que um militar tinha morrido. Porém, mais tarde, a tutela liderada pelo ministro Sergei Shoigu corrigiu a informação, dando conta de que esse militar estava desaparecido.

Para além disso, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, a Ucrânia lançou um ataque de mísseis dirigidos à cidade de Sebastopol — e os sistemas de defesa aéreos russos intercetaram cinco. E Moscovo confirmou que a base militar ficou danificada, após um incêndio ter deflagrado devido ao ataque.

As autoridades pró-russas referiram igualmente que nenhum dos edifícios em redor da base militar ficaram danificados e que nenhum civil ficou ferido.

Ainda assim, o conselheiro de Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, questionou o levantamento feito pelas autoridades russas. Estas declarações são, para o responsável da presidência, “a prova da profunda perversão do sistema russo: pessoas que, em outras circunstâncias, noutra sociedade, poderiam ter sido comediantes de stand up escolheram o caminho da guerra e dos crimes de guerra”.

"All the missiles were shot down by the Russian air defense system. But the Black Sea Fleet headquarters in #Crimea was destroyed. There were no casualties as a result of the attack. But some servicemen are missing." The statements of the Russian Ministry of Defense are proof of…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 22, 2023