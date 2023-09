O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, assegurou esta segunda-feira que os direitos dos arménios do enclave de Nagorno-Karabakh serão garantidos, após um encontro com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

“Os habitantes de Nagorno-Karabakh, independentemente da sua etnia, são cidadãos do Azerbaijão. Os seus direitos serão garantidos pelo Estado azeri”, declarou Aliev, numa conferência de imprensa conjunta com Erdogan em Nakhitchevan, uma faixa de território situada entre a Arménia e o Irão, anexada ao Azerbaijão em 1923.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estou confiante no êxito do processo de reintegração dos arménios de Karabakh na sociedade azeri”, acrescentou, referindo o “interesse comum” da Turquia e do Azerbaijão de que “a paz” reine no Cáucaso.

O exército azeri obteve na semana passada uma vitória militar relâmpago contra a autoproclamada república de Nagorno-Karabakh, uma região de população maioritariamente arménia que foi anexada ao Azerbaijão pelas autoridades soviéticas em 1921. Desde então, milhares de habitantes de Nagorno-Karabakh refugiaram-se na Arménia.

Este enclave montanhoso foi palco de duas guerras entre a Arménia e o Azerbaijão: uma entre 1988 e 1994 (30.000 mortos) e a outra no outono de 2020 (6.500 mortos).