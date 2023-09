A escassez de alimentos provocada pela passagem da tempestade Daniel na Grécia levou um rebanho de ovelhas a invadir uma estufa de produção de canábis medicinal. Resultado? Os animais comeram 100 quilos desta planta, conta a Sky News.

Os animais, que se deslocaram cerca de 120 quilómetros entre o local da pastagem e o do “crime”, acabaram por regressar às mãos de Yannis Bourounis, o dono. Quando reparou nas ovelhas, suspeitou na “capacidade” invulgar de conseguirem “saltar mais alto do que outras”, diz citado pelo New York Post, um comportamento que poderá ter denunciado o consumo da substância.

Já o dono da estufa agrícola conta à Sky News que não sabe se “ri ou se chora”, porque os animais, como refere, “comeram o que restou” da produção, que também foi afetada pela violência da tempestade.

Anteriormente às inundações no país, já os vários incêndios (o maior destes na região de Evros) desestabilizavam a produção agrícola e a criação de gado em vários pontos da Grécia.

A região de Tessália, onde o rebanho se encontrava inicialmente, não foi exceção. Em conjunto com os hectares consumidos pelas chamas, mais de 100 mil animais na localidade acabaram por morrer face à escassez de alimentos ou como consequência direta da tempestade.