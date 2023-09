As inundações na cidade de Derna, na Líbia, era um desastre à espera de acontecer. Um investigador do país tinha alertado para os riscos num artigo científico publicado em novembro de 2022. A destruição de um quarto da cidade costeira e os milhares de mortos e desaparecidos confirmam os receios do investigador — na manhã desta quarta-feira já tinham sido registados 6.000 mortos e 10.000 desaparecidos.

“A situação atual na bacia do rio Wadi Derna exige que as autoridades tomem medidas imediatas, realizando manutenção regular das barragens existentes”, escreveu Abdelwanees A. R. Ashoor, enquanto investigador na Universidade de Omar Al-Mukhtar (Líbia), no artigo científico de 2022. Na altura, o engenheiro civil alertava que “no caso de uma grande inundação, o resultado será desastroso para os residentes do vale e da cidade”.

O Observador explica-lhe as principais causas da catástrofe no leste da Líbia.

