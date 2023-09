Os dias estão quentes e as noites continuam amenas, o que parece o convite perfeito para ver a última super Lua do ano, esta sexta-feira. Para tornar o espetáculo ainda mais bonito, também estarão visíveis no céu Júpiter, Saturno e Mercúrio — mas procure um local isolado, sem a poluição luminosa dos centros urbanos.

Uma super Lua nesta altura do ano ganha o nome de Lua das Colheitas, cujo brilho intenso permitia aos agricultores no hemisfério norte continuarem a trabalhar durante a noite, antes da chegada do frio que destruiria as colheitas, explica a CNN. Esta sexta-feira, a Lua cheia vai nascer às 19h37 (no continente), a leste, poucos minutos depois do pôr do sol, pelas 19h23.

A próxima super Lua será também uma Lua das Colheitas, mas só a veremos dentro de um ano, a 18 de setembro de 2024. A segunda e última super Lua de 2024 será no dia 17 de outubro.

As super Luas acontecem quando a Lua cheia coincide (ou quase) com o perigeu, o ponto em que a Lua está mais perto da Terra durante a sua órbita elíptica em torno do nosso planeta. O perigeu aconteceu na quarta-feira, mas esta Lua cheia ainda será vista mais próxima da Terra do que a distância normal: estará a 361.552 quilómetros, abaixo da distância média de 382.900 quilómetros.

A super Lua mais próxima da Terra, este ano, foi a do final de agosto, a 357.200 quilómetros. Esta super Lua, por ser a segunda num único mês, tem o nome de Lua Azul. O ano de 2023 teve quatro super luas seguidas: uma em julho, duas em agosto e, agora, a de setembro.