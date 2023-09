Enquanto subia a rampa da Praça de São Pedro, prestes a ser investido cardeal pelo Papa Francisco, Américo Aguiar trazia gravada uma imagem. O momento em que, três anos antes, o pontífice celebrava na mesma praça, completamente deserta, em contraste com a multidão que a preencheu este sábado, a benção extraordinária Urbi et Orbi, em plena pandemia de Covid-19. “Quando estava a subir aquela rampa lembrei-me daquele dia, daquela vigília do Papa sozinho naquele contexto da pandemia, do confinamento. Parece que senti a partilha desse peso, dessa caminhada“, reconheceu o novo cardeal, o 47.º na História de Portugal. O sentimento deu depois lugar a outro: “in manus tuas“. “A partir do momento em que nos entregamos nas mãos de Deus seja o que Ele quiser e assim aconteceu”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.