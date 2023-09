O Hospital de Santarém anunciou a suspensão, a partir de segunda-feira, de cirurgias adicionais por parte de vários médicos da especialidade que recusam fazer mais do que as 150 horas extraordinárias previstas por lei.

Em comunicado, o conselho de administração do Hospital de Santarém justifica a medida com o pedido “realizado por vários médicos especialistas e internos de especialidade” que manifestaram a sua “indisponibilidade para prestarem todo e qualquer trabalho suplementar para além do limite máximo de 150 horas”. Face a esta recusa, “fica suspensa a atividade adicional Cirúrgica a realizar pelos elementos que manifestaram esta indisponibilidade, a partir do dia 02 de outubro e enquanto esta se mantiver”.

O hospital ressalva, no comunicado, a exceção às cirurgias que à data já se encontrem agendadas, podendo “os tempos operatórios ser distribuídos por outras especialidades, consoante a lista de espera”.

A agência Lusa tentou, sem sucesso, obter mais esclarecimentos junto do Hospital de Santarém.

O Hospital Distrital de Santarém, EPE (HDS) assegura a prestação de cuidados de saúde a uma população residente de cerca de 184,6 mil habitantes distribuídos pelos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos, Santarém e Rio Maior numa área de 3.500 quilómetros quadrados (km) quadrados.

Além da sua área de influência, também presta cuidados a populações de outros concelhos do distrito (Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei, Vila Nova da Barquinha, Gavião), num total de cerca de 233 mil habitantes, em especialidades como a Cirurgia Vascular, Dermatologia, Infeciologia, Psiquiatria e Radioterapia Oncológica.