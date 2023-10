A primeira noite de outubro aprumou-se na capital este domingo e voltou a estender a passadeira vermelha à frente do Coliseu dos Recreio para a 27.ª edição dos Globos de Ouro. Antes da cerimónia de entrega de prémios, já se sabe, os olhares estão todos nos convidados e nos looks que escolheram levar para a festa da SIC que distingue o que de melhor se faz na música, cinema, teatro, moda e ficção nacional.

Os protagonistas de estilo foram claros: o branco distinguiu-se juntamente com o preto, o vermelho e os tecidos acetinados e brilhantes.

José Condessa, que se destacou na ficção como protagonista de “Rabo de Peixe”, levou um fato acetinado Saint Laurent e joias Cartier, um look arrojado e semelhante ao que levou em maio para o Festival de Cinema de Cannes. Bárbara Branco também marcou presença, desta feita com um look branco de Nuno Abrantes e joias Bvlgari.

Com a ajuda do stylist Tiago Filipe Baptista, uma Diana Chaves em modo sereia escolheu um vestido dourado do criador indiano Raul Mishra, com motivos de mar e de céu que funde peixes e missangas cósmicas, como a apresentadora de “Casa Feliz” explicou a Carolina Patrocínio, acrescentando que o cabelo molhado “tem a ver com a água” também representada no vestido.

Carolina Loureiro optou por um vestido preto de Luís Carvalho, designer também escolhido por Inês Aires Pereira, para um look cheio de cor, em tons de roxo e fúcsia. “Luís, quero um look colorido”, disse ao criador, como revelou à conversa com Liliana Campos antes da gala.

Sofia Ribeiro usou um vestido vermelho de João Rolo, Madalena Abecasis levou um azulão de Marques Almeida, e Carolina Carvalho optou por um vestido cai-cai, branco, feito à medida pelo criador espanhol Ze García. Júlia Palha, de vermelho, inspirou-se na personagem de Cameron Diaz no filme “A Máscara” e escolheu um modelo com decote reto e abertura, assinado por Filipe Faísca.

Espreite a galeria para conhecer alguns destaques da passadeira vermelha da 27.ª gala dos Globos de Ouro.

Vistos os looks, vamos ao talento. Conheça também na lista abaixo os vencedores da noite:

Prémio Revelação:

Madalena Argão e Lucas Dutra

CINEMA

Melhor atriz:

Beatriz Batarda – “Great Yarmouth Provisional Figures”

Melhor ator:

Albano Jerónimo – “Restos do Vento”

Melhor filme:

“Alma Viva” – Cristèle Alves Meira

ENTRETENIMENTO

Personalidade do ano:

César Mourão

Personalidade do ano — digital:

Joana Marques

FICÇÃO

Melhor atriz:

Sara Matos – “Sangue Oculto”

Melhor ator:

José Condessa – “O Crime do Padre Amaro”

Melhor projeto:

“Cuba Libre”

TEATRO

Melhor atriz:

Rita Durão — “Pentesileia”

Melhor ator:

Ivo Alexandre – “O Misantropo”

Melhor peça/espetáculo:

“A Praia” – João Reis

MÚSICA

Melhor canção:

“Na escola” – Quatro e Meia

Melhor intérprete:

A Garota Não

Melhor atuação:

Da Weasel – NOS Alive