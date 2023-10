A Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) reiterou esta quinta-feira a necessidade de o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) promover uma harmonização fiscal no setor, enquadrando os produtos alimentares na taxa reduzida de IVA, e prever incentivos à exportação.

Segundo nota, “esta é uma medida que está também, e de forma bastante oportuna, a ser defendida pela CIP — Confederação Empresarial de Portugal, em articulação com a FIPA”.

Numa altura em que o Ministério das Finanças se prepara para apresentar a proposta de OE2024, a associação volta, assim, a reforçar “a necessidade de o Governo adequar a política fiscal à competitividade da indústria portuguesa agroalimentar“.

A indústria agroalimentar quer continuar a crescer, a inovar, a gerar riqueza, a atrair investimento para o país. Para isso, temos, ao longo deste ciclo, munido os decisores políticos com informação credível e apoiada na realidade do mercado para evidenciar o efeito negativo que a desajustada carga fiscal tem sobre o consumo, as empresas e o emprego”, sustenta o presidente da FIPA, Jorge Henriques, citado no comunicado.