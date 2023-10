Segundo o New York Times, a Nio, um dos fabricantes chineses mais conceituados pela qualidade e sofisticação dos veículos que produz, apresentou perdas de 835 milhões de dólares no 2.º trimestre de 2023, o que equivale a perder 35.000$ por cada veículo vendido, cerca de 33.100€. Mas se isto poderia ser problemático, ou até mesmo o fim para muitos construtores, a Nio – entre outros fabricantes de automóveis chineses – viu as suas perdas serem absorvidas pelo Governo, com a ajuda dos bancos controlados pelo Estado, ou seja, pelo Partido Comunista chinês.

Esta informação levou as autoridades europeias a apertar o controlo sobre as ajudas do Governo chinês aos seus construtores, o que é ilegal face ao acordo comercial vigente. Contudo, isto vem dar consistência às suspeitas dos construtores europeus, que já tinham alertado para a exagerada competitividade por parte dos fabricantes asiáticos, fruto destes terem o Estado a suportar uma parte considerável dos custos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao que tudo indica, os fabricantes norte-americanos estão mais bem defendidos do que os europeus da “invasão” chinesa, ancorada em ajudas que não são aceitáveis em veículos que pretendem ser comercializados no continente europeu.

De salientar que, ao perder cerca de 33.100€ por veículo produzido, a Nio perde quase tanto, em termos médios, como o custo do próprio veículo que vende ao cliente. Isto coloca uma pressão tremenda sobre a concorrência europeia, que emprega trabalhadores locais e paga impostos no Velho Continente, pois equivale a competir contra construtores chineses que, potencialmente, não têm de pagar os custos dos materiais que utilizam e muito menos a mão-de-obra.

De acordo com o Times, as ajudas do Estado chinês permitem que construtores como a Nio continuem a crescer, apesar de perderem dinheiro por cada carro comercializado. Segundo este órgão de informação, a Nio estava à beira da falência em 2020, mas foi salva por uma entrada de capital próxima de mil milhões de dólares, por compra de 24% da empresa. Para melhorar ainda mais a situação da marca, um banco (igualmente estatal) injectou 1,6 mil milhões de dólares neste mesmo período, o que garantiu a folga financeira para continuar a lutar pela conquista do mercado europeu.