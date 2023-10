Cerca das 12h00 desta sexta-feira, dois jovens do grupo ambientalista cobriram de tinta a obra Femme dans un fauteuil (métamorphose) (1929), de Pablo Picasso, em exibição no museu do CCB, em Belém, peça da Coleção Berardo na exposição permanente, e colaram-se à parede, segundo um comunicado do grupo.

“A obra não sofreu danos porque estava totalmente protegida com um acrílico”, assegurou Delfim Sardo, vogal do conselho de administração do CCB, contactado pela agência Lusa sobre a ação, que também não deixou estragos no museu, a não ser a tinta derramada.

No comunicado, os ativistas escreveram: “Quando soldados alemães entraram no estúdio de Picasso em Paris, onde vivia durante a II Guerra Mundial, e viram o Guernica (a famosa obra-prima que retrata os horrores da guerra), perguntaram-lhe “fizeste isto?”. Ele respondeu ‘não, tu fizeste isto’. As instituições culpadas pelo colapso climático declararam guerra às pessoas e planeta. Temos de parar aceitar esta normalidade”.

De acordo com Delfim Sardo, os jovens, que aproveitaram um momento em que a sala se encontrava sem visitantes, foram detidos pela PSP. Segundo comunicado entretanto enviado pelo CCB às redações, a obra já foi retirada do espaço expositivo e encontra-se em segurança nas reservas do museu. Será em breve recolocada em exposição.

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, já reagiu ao incidente. “Quero aproveitar para lembrar que o património artístico é a expressão mais alta da liberdade criativa de que uma comunidade dispõe e que, portanto, em circunstância alguma a arte deve ser encarada como um inimigo da preservação do planeta e da vida”, declarou num texto partilhado na conta de Instagram do Ministério da Cultura, depois de sublinhar que a obra não sofreu danos e que será devolvida à mesma exposição.