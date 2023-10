A economista e professora universitária Sandra Maximiano terá sido a escolhida para assumir a presidência da Anacom, o regulador das comunicações em Portugal. A informação, partilhada primeiro pelo comentador Luís Marques Mendes no habitual espaço de comentário na SIC, foi entretanto confirmada pela economista ao Eco. Ao Observador, a economista também confirmou que recebeu o convite, mas notou que há todo um processo ainda em curso.

“A escolha do Governo é a professora Sandra Maximiano, uma economista muito prestigiada do ISEG [Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa], colunista, de resto, também no Expresso de economia”, anunciou o comentador da SIC. De acordo com Marques Mendes, a proposta já terá sido feita à economista.

Há ainda alguns passos necessários para que haja um sucessor oficial a João Cadete de Matos, cujo mandato na Anacom terminou em agosto. É preciso haver um parecer, que não é vinculativo, por parte da CReSAP, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Até ao momento, ainda não foi possível obter mais informação por parte deste organismo sobre este processo.

