Portugal, através do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, vai apoiar o Banco Mundial com um milhão de euros para financiar o setor da água e saneamento, informou esta quarta-feira o Governo.

Segundo um acordo assinado esta quarta-feira entre as duas entidades, o apoio português responde ao apelo da comunidade internacional para a aceleração do financiamento dedicado à concretização da Agenda 2030.

A assinatura do acordo, que estabelece a transferência da verba este ano decorreu no âmbito de uma sessão pública sob o tema “Escassez de água em tempos de alterações climáticas — Portugal e o Banco Mundial, uma parceria reforçada com impacto global”, no Ministério do Ambiente.

Na sessão participaram, entre outras entidades, o ministro e o secretário de Estado do Ambiente, Duarte Cordeiro e Hugo Pires, respetivamente, e o diretor da Parceria Global para a Água do Banco Mundial, Saroj Kumar Jha.

A iniciativa, salienta-se num comunicado do Ministério do Ambiente, reforça a parceria de Portugal com aquela que é a maior instituição financeira internacional que tem atuação no domínio da água, “e responde ao apelo da comunidade internacional para a aceleração do financiamento relativo à concretização da Agenda 2030, em particular para enfrentar as crises climática e da água que se vivem globalmente”.

A parceria, agora reforçada, permite a Portugal juntar-se aos esforços globais para a aceleração da aplicação da Agenda 2030 e dos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, “sendo também um reconhecimento internacional da evolução do setor português da água e do saneamento”, com um “grau de maturidade” que permite “exportar soluções e conhecimento a nível global”, diz o Governo.

O Banco Mundial tem apostado no conhecimento português para levar soluções inovadoras em matéria de água e saneamento aos seus clientes noutras geografias, reforçando os seus enquadramentos políticos, institucionais e condições regulatórias”, disse Saroj Kumar Jha, citado no comunicado.

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável seis, sobre água potável e saneamento, pretende alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e justos para todos, melhorar a qualidade da água e reduzir para metade a proporção de águas residuais não tratadas diminuindo substancialmente o número de pessoas afetadas pela escassez de água.