Na apresentação do novo filme de Bruno Gascon, “Pátria”, que se estreia esta quinta-feira, podia ler-se o seguinte: “A sua mais recente longa-metragem retrata uma distopia não tão distante da realidade e aborda questões urgentes como a xenofobia, o crescimento dos extremismos políticos e a liberdade de expressão. É, assim, um filme atual, relevante e extremamente necessário nos dias que correm”. Uma afirmação arriscada ou uma declaração plena de sentido? Com Tomás Alves, Matamba Joaquim, Rafael Morais e Iris Cayatte no elenco principal, o realizador de Sombra (2020) atirou-se à preocupação que manifesta face ao que diz serem “extremismos”, um momento, diz-nos, em que todos vivemos entre “o preto e o branco”, dentro de bolhas, terrenos férteis para o aumento do discurso de ódio, entre a política e a sociedade civil.

No filme estamos divididos entre dois grupos: de um lado, os violentos homens brancos — e uma mulher — da SSK, suposto grupo armado do tal regime ditatorial: do outro, os oprimidos homens brancos — e alguns homens negros — que acabam a levar uma sova sempre que são apanhados na rua fora do recolher obrigatório. Rocky (Tomás Alves), que já foi professor, é um expatriado que recusa fugir ao lado do seu melhor amigo Ismael (Matamba Joaquim), sendo obrigado a trabalhos forçados numa pedreira, sem recursos nem direitos. Trata-se de um ambiente onde nada mais paira a não ser a pura violência. Nunca se chega a perceber que ideologia está por detrás do filme, nem qual é, acima de tudo, o seu objetivo além da pura repressão.

[trailer do filme “Pátria” de Bruno Gascon:]

