Da última imperatriz de França a Sofia Palazuelo, passando pela carismática Cayetana: a história da casa de Alba contada através da moda

Segundo explica o comunicado da Casa de Alba, esta exposição é como uma história contada por três protagonistas. Eugenia de Montijo foi a espanhola que se casou com Napoleão III e foi a última imperatriz de França. Foi também a cliente estrela de Worth, o britânico que se instalou em Paris e foi um dos pioneiros da Alta Costura e dos desfiles de moda como os conhecemos hoje. Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, o 17º duque de Alba e avô do atual, é uma espécie de embaixador do vestuário masculino e sua etiqueta. Cayetana Fitz-James Stuart, a carismática duquesa de Alba que nos habituámos a ver na revista Hola, é a maior referência da família no século XX e nesta exposição podem ser vistas peças que usou de nomes tão populares como Pertegaz, Flora Villareal (autora do seu primeiro vestido de noiva que está exposto) e também Christian Dior.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa galeria com retratos de meados do século XIX estão expostas peças de vestuários da mesma época, como por exemplo vestidos da imperatriz Eugenia. A parte central da exposição dedica-se a três personagens: a duquesa Rosario de Silva e as suas cunhadas dona Sol Santoña e dona Carmen Peñaranda, grandes influencers da sociedade espanhola no início do século XX. Há uma sala dedicada a vestidos de noiva onde podem ser admiradas as peças das gerações mais recentes da família, como por exemplo o vestido de Eugenia Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, a única filha da antiga duquesa de Alba, também o vestido de Sofia Palazuelo (criado pela tia, Teresa Palazuelo), atual duquesa de Huéscar e futura duquesa consorte de Alba, que se casou em 2018 com o filho mais velho do duque de Alba, e ainda trajes de Cayetana Rivera e Martinez de Irujo, da era de Goya.