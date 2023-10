O que começou como uma tragédia rapidamente se transformou num número. Quando as autoridades encontraram o corpo de Lilie James, preocuparam-se apenas em tentar perceber quem tinha assassinado violentamente a jovem de 21 anos, treinadora de polo aquático de uma escola prestigiada em Sydney. No entanto, assim que o caso se tornou público, a Austrália passou a olhar para ela como a 41.ª mulher a morrer este ano em contexto de violência doméstica.

Na passada quarta-feira, quando Lilie James não voltou a casa depois do trabalho, o pai ligou imediatamente para a polícia para reportar o seu desaparecimento. Podia ter sido apenas um caso de zelo paterno, mas a confirmação de que algo grave se tinha passado deu-se quando as autoridades chegaram à St. Andrew’s Cathedral School.

Segundo a BBC, a polícia deparou-se com um “cenário de confrontos” na casa de banho perto do ginásio, onde o corpo da jovem foi localizado, com diversas lesões “graves” na cabeça, alegadamente feitas com um machado. Os dados indicavam um caso de homicídio e a chamada de emergência que receberam pouco depois do alerta dado pelo pai de Lilie ajudou-os a perceber quem estaria por detrás do mesmo.

