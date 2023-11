As autoridades francesas decidiram hoje cancelar as aulas na segunda e na terça-feira em 279 municípios do departamento de Passo de Calais, junto à fronteira com a Bélgica, devido às inundações causadas pelo transbordo de vários rios há 10 dias.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, a decisão foi justificada com as previsões meteorológicas, após a consulta às autoridades municipais e representantes da área da educação daquela região francesa. Não haverá ensino em creches, jardins-de-infância, escolas primárias e secundárias, públicas ou privadas.

Caso alguns pais não tenham uma solução alternativa de guarda, as autoridades estão a organizar soluções para acolher os alunos. As autoridades mantêm hoje o nível de alerta laranja (o segundo mais grave) para as zonas abrangidas por quatro rios, enquanto outros três rios estão referenciados por alertas amarelos.

A área inundada é uma zona plana que vai desde o norte da cidade de Lille, na fronteira com a Bélgica, até uma faixa costeira que vai de Calais a Le Touquet.

Embora esta manhã as chuvas tenham parado, foi divulgada a previsão de que volte a chover a partir do final desta tarde. Desde que a inundações começaram, foram registados quatro feridos. Ao meio-dia de hoje havia 7.200 pessoas com restrições de água e 1.272 casas sem luz, além de seis mil pessoas sem rede telefónica móvel.