Esta segunda-feira voltamos a falar da crise política que se instalou em Portugal. António Costa chamou no passado sábado os jornalistas a São Bento, à sua residência oficial, para fazer uma declaração que suscitou a crítica de todas as oposições, nomeadamente pela utilização desse lugar oficial para fazer o que foi visto como uma sua defesa das acusações que lhe possam estar a ser feitas. Isto depois de ter anunciado que o nome que indicou ao Presidente da República para o substituir fora o de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, o que já levou a comissão de ética a convocar para hoje uma reunião para avaliar o comportamento do governador. Esta madrugada o próprio Presidente da República viu-se obrigado a desmentir declarações de Centeno ao Financial Times. Estes são alguns dos temas deste fim-de-semana em que também decorreram os interrogatórios aos arguidos detidos e em que José Luís Carneiro anunciou os termos da sua candidatura à liderança do Partido Socialista. No dia em que vamos ter o anúncio do outro candidato à liderança do partido, será que a forma como o primeiro-ministro está a usar o cargo que ainda ocupa deve levar o Presidente da República a intervir?

