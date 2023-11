"Foi uma honra partilhar o palco contigo e chamar-te meu amigo". O adeus "pesado" de Matt LeBlanc a Matthew Perry

“Matthew. É com o coração pesado que digo adeus”, começou por escrever Matt LeBlanc, num texto acompanhado por diversas fotografias de ambos em Friends.

Os momentos que passámos juntos estão, honestamente, entre os favoritos da minha vida. Foi uma honra partilhar o palco contigo e chamar-te meu amigo. Vou sorrir sempre que pensar em ti e nunca te vou esquecer. Nunca”, assegurou.

LeBlanc, que interpretou a personagem Joey na sitcom, deixou ainda um pedido ao seu companheiro. “Abre as tuas asas e voa irmão. Estás, finalmente, livre”, escreveu, possivelmente referindo-se aos problemas ligados à droga e ao álcool que Perry enfrentou ao longo dos anos e que abordou no livro publicado em 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

Para terminar, LeBlanc não deixou de fora o seu sentido para o humor, sendo esta uma das qualidades de Perry mais recordadas desde a sua morte, dizendo: “E acho que vais ficar com os 20 dólares que me deves”.

O ator é o primeiro do elenco de Friends a falar publicamente, depois de os cinco protagonistas — o próprio, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow e David Schwimmer — terem divulgado um comunicado conjunto a lamentar a morte do comediante de 54 anos.

“Estamos todos devastados com a perda do Matthew. Éramos mais do que simples colegas de elenco. Somos uma família”, escreveram na declaração enviada à revista People. “Há tanto para dizer, mas agora vamos tirar um momento para fazer o luto processar esta perda insondável”.

A seu tempo, diremos mais, se e quando formos capazes. Por agora, os nossos pensamentos e o nosso amor estão com a família do Matty, os seus amigos e todos os que o amavam em todo o mundo”, terminou.

Matthew Perry, nomeado três vezes aos prémio Emmys, morreu a 28 de outubro, tendo recebido diversas homenagens da parte dos fãs e companheiros de cena. Desde as pessoas que deixaram flores e mensagens no número 90 da rua Bedford, em Nova Iorque, onde está o icónico apartamento de Friends, aos familiares que relembraram que este “trouxe imensa alegria ao mundo tanto como ator, como amigo”.