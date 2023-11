Acompanhe aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Apesar de Roman Abramovich já ter negado por diversas vezes as ligações financeiras com o Presidente russo, Vladimir Putin, tendo até processado a jornalista Catherine Belton, que provou essa conexão no seu livro Os Homens de Putin, uma nova investigação veio comprovar a proximidade entre ambos.

Os recentes documentos divulgados pela investigação Cyprus Confidential, citados pelo The Bureau of Investigative Journalism e a BBC Newsnight, ligam o antigo detentor do clube britânico Chelsea a um negócio de 40 milhões de dólares (aproximadamente 36 milhões de euros) com dois homens apelidados de “testas-de-ferro de Putin”.

