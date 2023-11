Em atualização

Foi o aperto de mão de que o mundo estava à espera: Joe Biden e Xi Jinping já estão juntos em São Francisco, na Califórnia, onde, esta quarta-feira, se vão reunir no âmbito da cimeira do fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

Para lá das preocupações económicas e comerciais, o encontro entre os Presidentes dos EUA e da China, o primeiro desde a cimeira do G20 em Bali, na Indonésia, há um ano, servirá para abordar uma série de questões diplomáticas, com destaque para as guerras na Ucrânia e em Gaza e para a questão de Taiwan.

O encontro está a ser encarado como uma oportunidade importante para restabelecer alguma normalidade nas relações bilaterais, depois de um aumento nas tensões entre os dois países ao longo do último ano. Na terça-feira, o Chefe de Estado norte-americano traçou o que para si, constituiria uma conversa bem-sucedida:

Voltar ao normal. (…) Podermos escrever-nos, podermos pegar no telefone e falar um com o outro se houver uma crise, garantir que que as nossas forças armadas continuam a manter o contacto”, disse, citado pela CNN Internacional.

O último ponto assume particular importância, depois de as forças militares de Pequim terem cortado comunicações com a congénere norte-americana. Facto que Biden diz querer remediar. “Não estamos a tentar dissociar-nos da China. O que estamos a tentar fazer é mudar a relação para uma fase melhor”, sublinhou aos jornalistas presentes na Casa Branca.

O encontro é o primeiro desde o escalar de tensão a que se assistiu no início do ano, quando Washington acusou Pequim de ter enviado um balão espião para o espaço aéreo dos EUA. Desde então, os dois países têm tentando uma reaproximação diplomática, com diversas reuniões, como a viagem a Pequim do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e a do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, a Washington.