Um homem, de 31 anos, de nacionalidade estrangeira, ficou este domingo ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho num lagar de azeite, em Brinches, no concelho de Serpa, distrito de Beja, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Cooperativa Agrícola de Brinches, quando o homem estava a trabalhar no lagar junto a um tapete rolante e ficou com um braço preso no equipamento.

“A vítima sofreu uma fratura no braço esquerdo com perda de tecido”, tendo sido transportada para o Hospital de São José, em Lisboa, acrescentou a fonte da Guarda.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o acidente foi dado às 15:27.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para proceder às averiguações relacionadas com o sinistro, segundo a GNR.

As operações de socorro envolveram os bombeiros de Serpa e a GNR, com seis operacionais, apoiados por dois veículos, de acordo com o comando sub-regional.

Foi ainda mobilizado para o local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência (INEM) que não chegou a ser utilizado para o transporte da vítima.