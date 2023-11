A final do Mundial de râguebi de 1995 ficou na história por ser o primeiro grande evento desportivo depois do apartheid. Nelson Mandela assistiu, em Joanesburgo, à final que opôs a África do Sul e a Nova Zelândia. Os Springboks, capitaneados por Francois Pienaar, tornaram-se numa das equipas mais icónicas de sempre ao vencerem os All Blacks após prolongamento no meio de um ambiente político tumultuoso mas que conseguiu unir todo um país. No entanto, e depois de toda a alegria, continuam os capítulos de tristeza.

Este domingo morreu o quinto jogador da seleção sul-africana campeã do mundo nessa edição de 1995. Hannes Strydom, aos 58 anos, perdeu a vida em Mpumalanga, após um acidente de carro. O antigo segunda linha representou o Springboks em 21 jogos, tendo alinhado na final de 1995. “Hannes foi um dos grandes jogadores da sua geração e, como membro dos Springboks de 1995, foi um dos heróis”, referiu Mark Alexander, presidente da federação de râguebi da África do Sul.

Hannes Strydom has been one of the best Captains and leaders I've played with. I have only fond memories of you big guy.

Hannes Strydom deixou os três filhos e a mulher. “Perder mais um membro da icónica equipa de 1995 é um duro golpe para a fraternidade do râguebi na África do Sul”, afirmou Mark Alexander. Em 2014, Hannes Strydom tinha sido vítima de uma tentativa de carjacking. O ataque levado a cabo por seis pessoas obrigou o ex-jogador a receber tratamento médico nos cuidados intensivos devido a uma fratura do crânio.

Tal como Strydom, todos os outros quatro jogadores morreram antes dos 60 anos. Ruben Kruger morreu, em 2010, com 39 anos vítima de um tumor na cabeça. Joost van der Westhuizen, por sua vez, tinha 45 anos quando uma doença neurológica lhe pôs termos à vida em 2017. As duas vítimas mais recentes faleceram em 2019. James Small (50 anos) e Chester Williams (49 anos) morreram ambos devido a um ataque cardíaco.

Um membro da equipa, citado pela imprensa inglesa sem referência ao nome, afastou a possibilidade da existência de uma espécie de maldição. “A conversa sobre uma maldição continua a circular por aí, mas é um absurdo total. Eles eram todos um grupo de homens super em forma naquela época, mas como em qualquer grupo as coisas vão acontecendo para uma parte deles. É muito triste que existam conversas dessas”.

Thoughts today with all that knew and loved RWC1995-winner Hannes Strydom who has died aged 58.

Tragically, Strydom is the 5th member of the victorious 1995 team who have sadly passed away, following Ruben Kruger, Chester Williams, Joost van der Westhuizen and James Small. pic.twitter.com/k8gGLNXq94

